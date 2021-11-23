Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Ось що відбувається на континенті:

Вчора Австрія запровадила режим національної ізоляції, попри масові протести. Канцлер Александр Шалленберг сказав, що шкодує, що країні вакцинацію проти COVID-19 довелося зробити обов’язковою і наголосив, що дуже мало людей роблять щеплення.

Як і під час першої хвилі, Нідерланди почали відправляти пацієнтів із коронавірусом до Німеччини. Перші пацієнти вже поїхали з Роттердама до Бохума.

За даними інформаційного агентства AFP, голландська поліція заявила, що заарештувала щонайменше 21 особу, яка брала участь у вуличних протестах проти карантинних обмежень.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан попередив, що до кінця зими всі в Німеччині будуть “або вакциновані, або одужають або помруть”. При цьому в країні фіксується найвищий рівень захворювань на коронавірус з початку пандемії.

У прем’єр-міністра Франції Жана Кастекса – позитивний результат на COVID-19, він пішов на самоізоляцію. Його бельгійський колега Александер де Кроо також самоізолювався після того, як у понеділок вони провели зустріч.

У вівторок Польща повідомила про 19 936 нових випадків зараження коронавірусом, що на 20% більше, ніж тиждень тому. Уряд неохоче запроваджує обмеження, але міністр охорони здоров’я Адам Недзельський сказав, що якщо кількість нових заражень не почне падати до середини грудня, заходи можуть бути введені повторно.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 22 листопада, зафіксовано 12 729 нових випадків COVID-19.