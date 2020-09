Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров’я.

В останньому звіті ВООЗ зазначається, що станом на 10 вересня зафіксовано 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результати тесту.

Повідомляється про 48 померлихх, ще 52 хворих вилікувалися.

Ебола поширюється в західній провінції Демократичної Республіки Конго, викликаючи побоювання, що хвороба може досягти сусідніх регіонів Республіки і навіть столиці Кіншаси.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).

➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA

— WHO African Region (@WHOAFRO) September 11, 2020