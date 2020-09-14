Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров’я.

В останньому звіті ВООЗ зазначається, що станом на 10 вересня зафіксовано 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результати тесту.

Повідомляється про 48 померлихх, ще 52 хворих вилікувалися.

Ебола поширюється в західній провінції Демократичної Республіки Конго, викликаючи побоювання, що хвороба може досягти сусідніх регіонів Республіки і навіть столиці Кіншаси.

  • Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що в результаті нового спалаху епідемії вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго, були заражені 12 осіб.