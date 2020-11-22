У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що на початку 2021 року в Європі може початися третя хвиля захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це заявив спеціальний представник ВООЗ Давид Набарро, повідомляє Solothurner Zeitung.

“Європейці проґавили можливість створити необхідну інфраструктуру в літні місяці після того, як взяли під контроль першу хвилю. Тепер у нас друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідну інфраструктуру, у нас буде третя хвиля на початку наступного року”, – зазначив він.

За словами Набарро, в Європі на короткий час спостерігалося зниження показників інфікування, які тепер знову ростуть: в Німеччині і Франції в суботу число випадків захворювання збільшилася на 33 000, в Швейцарії та Австрії щодня реєструються тисячі випадків, а в Туреччині зареєстроване рекордне число нових випадків – 5 532.

Також він поставив східноазійські країни в приклад Європі і підкреслив, що європейцям є чому повчитися.

“Вони дотримуються дистанції, носять маски, йдуть на карантин, коли хворі. Так відбувається, бо між владою і жителями цих країн дуже чіткий діалог. Було сказано лише одне: якщо ми хочемо, щоб наша економіка була сильною і наші свободи зберігалися, ми всі повинні дотримуватися кількох основних правил”, – сказав спецпредставник ВООЗ.