Про це заявив спеціальний представник ВООЗ Давид Набарро, повідомляє Solothurner Zeitung.
“Європейці проґавили можливість створити необхідну інфраструктуру в літні місяці після того, як взяли під контроль першу хвилю. Тепер у нас друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідну інфраструктуру, у нас буде третя хвиля на початку наступного року”, – зазначив він.
За словами Набарро, в Європі на короткий час спостерігалося зниження показників інфікування, які тепер знову ростуть: в Німеччині і Франції в суботу число випадків захворювання збільшилася на 33 000, в Швейцарії та Австрії щодня реєструються тисячі випадків, а в Туреччині зареєстроване рекордне число нових випадків – 5 532.
Також він поставив східноазійські країни в приклад Європі і підкреслив, що європейцям є чому повчитися.
“Вони дотримуються дистанції, носять маски, йдуть на карантин, коли хворі. Так відбувається, бо між владою і жителями цих країн дуже чіткий діалог. Було сказано лише одне: якщо ми хочемо, щоб наша економіка була сильною і наші свободи зберігалися, ми всі повинні дотримуватися кількох основних правил”, – сказав спецпредставник ВООЗ.
- Раніше глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявив, що країни Європи можуть уникнути введення локдауну, якщо більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.
- Також представники Всесвітньої організації охорони здоров’я висловили стурбованість через високу смертність серед пацієнтів з коронавірусом в Європі.