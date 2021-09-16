Про це повідомив заступник очільника Панамериканської організації охорони здоров’я доктор Жарбас Барбоса.

За його словами, щоб отримати схвалення з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я, виробник вакцини повинен надати інформацію за трьома критеріями: перш за все, про саме місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам; по-друге, про безпеку вакцини; і по-третє, про її ефективність.

“Процес схвалення вакцини Sputnik V з боку ВООЗ був припинений, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка становить частину виробництва вакцини Sputnik V, було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам “найкращої практики виробництва”, – пояснив Барбоса.

Він додав, що російські виробники повинні внести необхідні зміни в виробничий процес і повідомити про це Всесвітню організацію охорони здоров’я, після чого буде проведена нова інспекція.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня 2020 стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.