Європа зараз є епіцентром глобальної пандемії COVID-19 і перебуває на шляху до ще пів мільйона смертей цієї зими.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті європейського бюро ВООЗ.

Голова європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге повідомив, що темпи поширення коронавірусної інфекції в регіоні викликають “серйозне занепокоєння”.

Так, за останні 4 тижні в Європі та Центральній Азії спостерігається зростання нових випадків COVID-19 більш ніж на 55%. Тож ВООЗ прогнозує пів мільйона смертей від COVID-19 до лютого.

“Минулого тижня на Європу і Центральну Азію припадало 59% всіх випадків у всьому світі та 48% зареєстрованих смертей. Згідно з правдивим прогнозом, якщо ми залишимося на цій траєкторії, ми можемо побачити ще пів мільйона смертей від COVID-19 у цих регіонах до першого лютого наступного року”, – сказав Ганс Клюге.

Він також додав, що Європа “знову в епіцентрі”.

Ганс Клюге назвав причини погіршення епідеміологічної ситуації. Зокрема, серед цих факторів – недостатнє охоплення регіонів вакцинацією і послаблення громадського здоров’я та соціальних заходів.

“Важливо, щоб влада докладала всіх зусиль для прискорення темпів вакцинації. Крім того, я продовжую закликати країни проявити глобальну солідарність та обмінятися дозами”, – додав Ганс Клюге.

Вакцинація в Україні: статистичні дані

Станом на ранок 5 листопада, в Україні на коронавірус загалом захворіли 3 032 951 людина. Летальних випадків зареєстровано 70 842.

Надвисокий добовий приріст тих, хто захворів, фіксують з середини жовтня — майже щодня понад 20 тисяч нових випадків. Показники вищі, ніж будь-коли торік.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини.

Наразі у червоній зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 15 областей.