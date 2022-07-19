У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про нову хвилю коронавірусу в Європі, яка спричинена новими варіантами штаму "Омікрон".

Про це йдеться на офіційному сайті ВООЗ.

“У цей час минулого року ВООЗ говорила про нову хвилю COVID-19, що охопила весь регіон і була викликана штамом “Дельта” на тлі скасування обмежень та посилення соціальних контактів”, – заявив голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге.

Також він зазначив, що зараз аналогічна ситуація, яка була минулого року. Проте цього разу, спалах COVID-19 спричинений двома варіантами штаму “Омікрон”, зокрема BA.2 і BA.5.

За останні 6 тижнів у Європейському регіоні спостерігалося потроєння нових випадків COVID-19. А минулого тижня було зареєстровано майже 3 мільйони нових випадків, що становить майже половину всіх нових випадків.

Хоча рівень госпіталізації через COVID-19 подвоївся за той самий період, кількість госпіталізації у відділення інтенсивної терапії поки що залишається відносно низькою. Однак, оскільки рівень зараження у старших групах продовжує зростати, в Європі все ще спостерігається близько 3000 випадків смертей від COVID-19 щотижня.

У повідомленні зазначається, що якщо органи охорони здоров’я діятимуть зараз, вони допоможуть зменшити очікувані збої у суспільстві, включно з відсутністю медичних працівників і перевантаженими системами охорони здоров’я, проблемами бізнесу та безладом у сфері подорожей.

“Я закликаю всі країни продовжувати посилювати епідеміологічний нагляд за COVID-19 у межах ширшого та стійкого нагляду за респіраторними вірусами серед населення та підготуватися до осені”, – наголосив Ганс Клюге.