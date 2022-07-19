Про це йдеться на офіційному сайті ВООЗ.
“У цей час минулого року ВООЗ говорила про нову хвилю COVID-19, що охопила весь регіон і була викликана штамом “Дельта” на тлі скасування обмежень та посилення соціальних контактів”, – заявив голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге.
Також він зазначив, що зараз аналогічна ситуація, яка була минулого року. Проте цього разу, спалах COVID-19 спричинений двома варіантами штаму “Омікрон”, зокрема BA.2 і BA.5.
За останні 6 тижнів у Європейському регіоні спостерігалося потроєння нових випадків COVID-19. А минулого тижня було зареєстровано майже 3 мільйони нових випадків, що становить майже половину всіх нових випадків.
Хоча рівень госпіталізації через COVID-19 подвоївся за той самий період, кількість госпіталізації у відділення інтенсивної терапії поки що залишається відносно низькою. Однак, оскільки рівень зараження у старших групах продовжує зростати, в Європі все ще спостерігається близько 3000 випадків смертей від COVID-19 щотижня.
У повідомленні зазначається, що якщо органи охорони здоров’я діятимуть зараз, вони допоможуть зменшити очікувані збої у суспільстві, включно з відсутністю медичних працівників і перевантаженими системами охорони здоров’я, проблемами бізнесу та безладом у сфері подорожей.
“Я закликаю всі країни продовжувати посилювати епідеміологічний нагляд за COVID-19 у межах ширшого та стійкого нагляду за респіраторними вірусами серед населення та підготуватися до осені”, – наголосив Ганс Клюге.
- Нагадаємо, що у квітні у Китаї виявили нову хвилу захворювання на коронавірус. В країні було зафіксовано понад 13 тисяч випадків. Це найбільший показник з лютого 2020 року.
- Натомість уряд США вирішив закупити більше вакцини проти мавпячої віспи, адже спалах епідемії продовжує зростати у всьому світі.
- У Росії виявили перший випадок захворювання на вірус мавпячої віспи. Його зафіксували у молодика з Санкт-Петербурга.