Всесвітня організація охорони здоров’я проводить розслідування щодо того, чи існує будь-який зв’язок між виробниками, чиї сиропи від кашлю спричинили смерть понад 300 дітей у трьох країнах.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що у 2022 році від гострих пошкоджень нирок після вживання цих ліків загинуло близько 300 дітей до п’яти років. Відтак, смерть дітей від гострого ураження нирок почалася в липні 2022 року в Гамбії, потім такі випадки було зафіксовано в Індонезії та Узбекистані.

ВООЗ заявила, що смерть пов’язана з безрецептурними сиропами від кашлю, які діти приймали від звичайних захворювань і які містили відомий токсин, або діетиленгліколь, або етиленгліколь.

На сьогодні ВООЗ ідентифікувала шість виробників ліків в Індії та Індонезії, які виробляли сиропи. Ці виробники або відмовилися коментувати розслідування, або заперечили використання шкідливих речовин, які сприяли смерті.

За словами співрозмовника агентства, ВООЗ шукає додаткову інформацію про постачальників сировини, яку використали шістьох виробників для виробництва ліків в Індії та Індонезії.

Організація також розглядає питання, чи варто радити сім’ям переглянути використання сиропів від кашлю для дітей, оскільки питання безпеки деяких із цих продуктів залишаються невирішеними. Співрозмовник видання зазначив, що експерти ВООЗ оцінюють, наскільки такі ліки необхідні дітям із медичної точки зору.

“Для нас це є найвищим пріоритетом, щоб більше не було дитячої смертності від того, чому можна запобігти”, — заявила речник ВООЗ Маргарет Харріс.

Агентство охорони здоров’я ООН повідомило, що розширило своє розслідування потенційного забруднення діетиленгліколем і етиленгліколем у сиропах від кашлю на чотири додаткові країни, де ті самі продукти могли продаватися: Камбоджа, Філіппіни, Східний Тимор і Сенегал. Агентство закликало інші уряди та світову фармацевтичну промисловість розпочати термінові перевірки, щоб викорінити неякісні ліки та покращити регулювання.

У жовтні 2022 року та на початку цього місяця ВООЗ уже видала спеціальні попередження щодо сиропів від кашлю, виготовлених двома індійськими виробниками, Maiden Pharmaceuticals і Marion Biotech. Там мовилося, що їхні сиропи були пов’язані зі смертями в Гамбії та Узбекистані, зокрема в попередженнях людей просили припинити їх вживання.

Виробничі підприємства Maiden і Marion були закриті. Зараз Maiden хоче відновити роботу після того, як у грудні індійський уряд заявив, що тестування не виявило проблем із продуктами Maiden.

Нагадаємо, що 19 грудня 2022 року стало відомо, що в Узбекистані через гостру ниркову недостатність померли 18 дітей. Смерть настала після вживання сиропу від кашлю “Док-1 Макс” індійської компанії Marion Biotech. Інцидент трапився у Самарканді. В Узбекистані таблетки та сиропи цього препарату зняли з продажу у всіх аптеках.