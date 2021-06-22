ВООЗ рекомендує не вакцинувати дітей проти коронавірусу

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Зокрема, в організації заявили, що вакцина є безпечною для дорослих від 18 років, але наразі недостатньо даних щодо безпечності щеплення дітей.

У ВООЗ зазначили, що діти, як правило, переносять коронавірусну інфекцію в легкій формі. При цьому організація наголосила на необхідності своєчасної вакцинації дітей від інших інфекцій рекомендованими препаратами.