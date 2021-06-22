ВООЗ рекомендує не вакцинувати дітей проти коронавірусу

Про це йдеться на сайті ВООЗ.
Зокрема, в організації заявили, що вакцина є безпечною для дорослих від 18 років, але наразі недостатньо даних щодо безпечності щеплення дітей.
У ВООЗ зазначили, що діти, як правило, переносять коронавірусну інфекцію в легкій формі. При цьому організація наголосила на необхідності своєчасної вакцинації дітей від інших інфекцій рекомендованими препаратами.
Раніше центри США з контролю і профілактики захворювань заявили, що розслідують випадки запалення серця у молодих чоловіків віком 16-24 роки після щеплення проти коронавірусу вакцинами, виробництва Pfizer / BioNTech і Moderna.
Кардіологиня, докторка медичних наук, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова у коментарі #Буквам повідомила, що ризики розвинення міокардиту та перикардиту в молодих людей після вакцинації справді існують, але поки жоден регуляторний орган не простежив причинно-наслідкові зв’язки.
- Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило першу вакцину для використання у дітей віком від 12 до 15 років. Йдеться про препарат від компаній Pfizer/BionTech.
- У Канаді підтвердили 100% ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech та дозволили її використання для дітей віком від 12 до 15 років.