Covid-19 Україна

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ВООЗ рекомендує продовжувати використання COVID-вакцини AstraZeneca

У середу, 17 березня, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що переваги вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca перевищують ризики.

Середа, 17 березня 2021, 18:41

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, комітет з питань безпеки вакцин рекомендує продовжувати використання препарату AstraZeneca. Випадки утворення тромбів у вакцинованих людей досі досліджуються.

“Глобальний консультативний комітет ВООЗ з питань безпеки вакцин ретельно оцінює останні доступні дані про безпеку вакцини AstraZeneca. Щойно цей огляд буде завершено, ВООЗ негайно повідомить висновки громадськості”, – йдеться у заяві організації, зробленій після проведення закритого засідання.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 у людей віком  18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі  з сімейства аденовірусів, який був модифікований, аби містити ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить власне вірусу SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними і минають за кілька днів. Йдеться про:

  • головний біль;
  • втомлюваність;
  • біль у місці ін’єкції;
  • нудоту;
  • біль у м’язах;
  • озноб;
  • лихоманка.

У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.

Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.

Чому країни відмовляються від AstraZeneca?

Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.

Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.

В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – ДаніяНорвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також   зупинили використання вакцини AstraZeneca.

Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.

  • Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
  • Компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.
  • У Словаччині після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca померла вчителька середньої школи. Зв’язок між смертю і препаратом поки не встановлений.
  • В Естонії виявили два випадки утворення тромбів після вакцинації препаратами AstraZeneca та Pfizer.
Теги: AstraZeneca, ВООЗ, тромб

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