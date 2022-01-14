Група міжнародних експертів переконана, що нові ліки покращують лікування важких форм коронавірусу та знижують потребу у вентиляції легень.

Про це повідомляє сайт ВООЗ.

Ідеться про застосування таких препаратів для лікування коронавірусу, як “Барицитиніб” та “Сотровімаб”.

Як зазначили у ВООЗ, “Барицитиніб” є синтетичним лікарським препаратом, який належить до групи інгібіторів янускіназ. Його застосовують перорально.

Лікарі рекомендують додавати цей препарат до протоколу лікування пацієнтам із тяжким або критичним перебігом захворювання. Комбінувати його радять із кортикостероїдами.

Група експертів ВООЗ переконує, що цей препарат “покращує виживання” та зменшує потребу у вентиляції легень.

За даними ВООЗ, препарат моноклональних антитіл “Сотровімаб” допомагає при лікуванні коронавірусу у людей з неважким перебігом захворюванні, але які мають високий ризик госпіталізації.

Як повідомляється, фахівці ВООЗ обґрунтували свої рішення на основі семи досліджень. У дослідженнях взяли участь понад чотири тисячі хворих на COVID-19, у яких спостерігався різний за важкістю перебіг хвороби.

Також у ВООЗ зазначили, що поки немає рішення про те, які препарати точно є ефективними при інфікуванні людей штамом Omicron.