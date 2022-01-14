Про це повідомляє сайт ВООЗ.
Ідеться про застосування таких препаратів для лікування коронавірусу, як “Барицитиніб” та “Сотровімаб”.
Як зазначили у ВООЗ, “Барицитиніб” є синтетичним лікарським препаратом, який належить до групи інгібіторів янускіназ. Його застосовують перорально.
Лікарі рекомендують додавати цей препарат до протоколу лікування пацієнтам із тяжким або критичним перебігом захворювання. Комбінувати його радять із кортикостероїдами.
Група експертів ВООЗ переконує, що цей препарат “покращує виживання” та зменшує потребу у вентиляції легень.
За даними ВООЗ, препарат моноклональних антитіл “Сотровімаб” допомагає при лікуванні коронавірусу у людей з неважким перебігом захворюванні, але які мають високий ризик госпіталізації.
Як повідомляється, фахівці ВООЗ обґрунтували свої рішення на основі семи досліджень. У дослідженнях взяли участь понад чотири тисячі хворих на COVID-19, у яких спостерігався різний за важкістю перебіг хвороби.
Також у ВООЗ зазначили, що поки немає рішення про те, які препарати точно є ефективними при інфікуванні людей штамом Omicron.
- Нагадаємо, що з 3 по 9 січня у світі зафіксували рекордне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом – 15 154 666. Найвищий приріст – у регіонах Південно-Східної Азії (418%).
- На теренах України варіант COVID-19 Omicron почне поширюватися наприкінці січня. Нова хвиля захворюваності на нещодавно виявлений штам коронавірусу може початися в лютому.
- МОЗ прийняло рішення комбінувати по-іншому вакцини під час проведення COVID-щеплення. При цьому повторне щеплення однією вакциною не допускатиметься.