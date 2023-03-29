Ліки, що допомагають боротися з ожирінням, можуть вперше бути додані до "списку основних ліків" Всесвітньої організації охорони здоров’я, який використовується для прийняття рішень про державні закупівлі в країнах із низьким та середнім рівнем доходу.

Про це інформує Reuters.

Відтак, група радників ВООЗ розгляне нові запити на ліки, які будуть додані наступного місяця, а оновлений “список основних ліків” має бути представлений у вересні цього року.

За даними Reuters, запит на розгляд ліків проти ожиріння подали три лікарі та дослідник із США. Він охоплює діючу речовину ліраглутид у препараті від ожиріння Saxenda компанії Novo Nordisk, патент на який незабаром з’явиться, що дозволить створювати дешевші генеричні версії.

Своєю чергою, комісія може відхилити запит або дочекатися додаткових доказів. Рішення ВООЗ включити Saxenda та можливі генеричні лікарські засоби до списку означатиме застосування нового підходу Всесвітньої організації охорони здоров’я до глобальної проблеми ожиріння.

Це також може прокласти шлях до новішого, потужнішого лікування від Novo Nordisk під назвою Wegovy, яке в майбутньому буде рекомендовано для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

Проте деякі експерти з охорони здоров’я застерігають від надто широкого впровадження таких ліків як вирішення складного стану, який досі не повністю досліджений та зрозумілий.

“Ожиріння стає все більш серйозною проблемою охорони здоров’я в багатьох країнах. Медикаменти для лікування ожиріння, звичайно, лише один з аспектів лікування, і профілактика також має вирішальне значення”, – сказав представник ВООЗ.

За даними ВООЗ, понад 650 мільйонів дорослих у всьому світі страждають від ожиріння, що більш ніж утричі перевищує показник 1975 року, і приблизно ще 1,3 мільярда мають надмірну вагу. Більшість – 70% – проживає в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

На думку експертів, додавання ліків проти ожиріння до списку основних ліків ВООЗ може мати велике значення для цієї групи населення. Експерти кажуть, що додавання ліків від ВІЛ до списку у 2002 році допомогло зробити їх набагато більш доступними для хворих на СНІД у бідніших країнах.

“На цю мить немає ліків, включених до списку, які спеціально спрямовані на зменшення ваги у зв’язку з триваючим глобальним тягарем ожиріння”, – зазначають американські дослідники.

Також вони стверджують, що попри те, що список містить мінеральні домішки для лікування дефіциту поживних речовин, відсутність засобів для схуднення демонструє “невідповідність” у глобальній справедливості в галузі охорони здоров’я, враховуючи збільшення кількості смертей у бідніших країнах через хвороби, пов’язані із зайвою вагою, включаючи хвороби серця та діабет.

Було доведено, що ін’єкція препарату Saxenda, яка вводиться один раз на день, допомагає людям зменшити масу тіла на 5-10% за ціною 450 доларів на місяць у Сполучених Штатах і 150 доларів на місяць у Європі.

Люди, які використовують Wegovy, щотижневу ін’єкцію, яка коштує понад 1300 доларів США на місяць у Сполучених Штатах, втратили до 15% своєї ваги.

Професор Зульфікар Бхутта, експерт з питань ожиріння з Торонтського університету, сказав, що феномен ожиріння в країнах з низьким і середнім рівнем доходу необхідно краще дослідити, аби визначити найкращий курс дій.