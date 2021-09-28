Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.
Науковці ВООЗ, що брали участь у попередньому розслідуванні, заявляли про спротив з боку Китаю, де зафіксували перші випадки зараження COVID-19.
За даними видання, ВООЗ створює нову наукову команду з питань походження сучасних патогенів. До неї увійдуть 20 науковців, зокрема фахівців із лабораторної безпеки, біобезпеки, генетики й захворювань, що передаються через тварин.
Новостворена команда повинна передусім дослідити гіпотезу, чи міг коронавірус виникнути в лабораторії Інституту вірусології китайського Уханю, адже прихильники теорії про штучне походження вірусу згадують саме цю установу.
Що відомо про походження коронавірусу?
У січні цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.
Вважається, що саме з Уханя почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.
Існує думка, що вірус міг виникнути на ринку в Ухані, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей. Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок.
Експерти ВООЗ тоді дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є малоймовірним.
У ВООЗ зазначали, що найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини. Під час пресконференції за підсумками місії вони наголосили, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу (йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина). Однак цю версію також необхідно досліджувати додатково.
Крім того, експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.
- Наприкінці березня 14 країн та генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус звинуватили Китай у приховуванні важливої інформації про походження пандемії коронавірусу.
- Розвідка США виявила, що деякі дослідники Уханьського інституту вірусології в Китаю захворіли на невідому хворобу в листопаді 2019 року — за місяць до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу — і навіть були ушпиталені. Китай запевняв, що це брехня.
- Після оприлюднення цих даних президент США Джо Байден дав представникам американської розвідки 90 днів, аби ті з’ясували, звідки взявся коронавірус COVID-19, який спричинив світову пандемію. У зв’язку із цим влада Китаю заявляла, що нове розслідування щодо походження COVID-19, ініційоване Байденом, це “політична маніпуляція” та спроба “перекласти вину”.
- Наприкінці серпня розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. У звіті йдеться, що коронавірус COVID-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.