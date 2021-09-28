Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Науковці ВООЗ, що брали участь у попередньому розслідуванні, заявляли про спротив з боку Китаю, де зафіксували перші випадки зараження COVID-19.

За даними видання, ВООЗ створює нову наукову команду з питань походження сучасних патогенів. До неї увійдуть 20 науковців, зокрема фахівців із лабораторної безпеки, біобезпеки, генетики й захворювань, що передаються через тварин.

Новостворена команда повинна передусім дослідити гіпотезу, чи міг коронавірус виникнути в лабораторії Інституту вірусології китайського Уханю, адже прихильники теорії про штучне походження вірусу згадують саме цю установу.

Що відомо про походження коронавірусу?

У січні цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Вважається, що саме з Уханя почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.

Існує думка, що вірус міг виникнути на ринку в Ухані, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей. Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок.

Експерти ВООЗ тоді дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є малоймовірним.

У ВООЗ зазначали, що найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини. Під час пресконференції за підсумками місії вони наголосили, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу (йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина). Однак цю версію також необхідно досліджувати додатково.

Крім того, експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.