Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

На сьогоднішній день в Африці було зафіксовано понад 18 тисяч випадків інфікування коронавірусом, з них майже 1000 чоловік померли.

Хоча ці показники набагато нижче, ніж в деяких частинах Європи і США, ВООЗ заявляє, що вірус вже поширюється зі столиць африканських країн. В організації також зазначають, що на континенті не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів для боротьби з пандемією.

Директор регіонального бюро ВООЗ в Африці Матшідісо Моєті розповіла, що в Африці намагаються зосередитися на профілактиці захворювання, щоб мінімізувати кількість інфікованих.

Зазначається, що однією з перших, в березні цього року, від коронавірусу в Африці померла журналістка із Зімбабве. Тоді місцева влада заявила, що у них не було апарату ШВЛ, щоб лікувати її.

Крім того, існують також побоювання, що коронавірус може швидко поширитися в перенаселених районах, де неможливо практикувати соціальне дистанціювання і де багато хто не має доступу до чистої води та мила.