Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скоригувала рекомендації щодо норм фізичної активності з урахуванням пандемії коронавірусу і нагадала про важливість регулярної активності для дорослих і дітей.

Про це йдеться в повідомленні організації.

ВООЗ відзначила, що якби населення світу було більш активним, це допомогло б запобігати до 5 мільйонів випадків смертей на рік.

“Сьогодні, коли багато людей змушені залишатися вдома через COVID-19, ВООЗ випускає нове Керівництво з фізичної активності, в якому підкреслюється, що всі люди в будь-якому віці та з різними здібностями можуть бути фізично активними й що важливі всі види руху”, – йдеться в повідомленні.

Відповідно до нових рекомендацій ВООЗ, всім дорослим, включаючи людей з хронічними захворюваннями або інвалідністю, рекомендовано 150-300 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності в тиждень. Дітям і підліткам рекомендовано в середньому 60 хвилин аеробних вправ середньої або високої інтенсивності в день.

ВООЗ рекомендує жінкам бути фізично активними протягом усієї вагітності та після пологів.

Згідно з даними організації, літнім людям (у віці 65 років і старше) рекомендується додавати такі види активності, які сприяють поліпшенню рівноваги та координації, а також зміцненню м’язів, щоб сприяти попередженню падінь і поліпшенню здоров’я.

“Регулярна фізична активність має ключове значення для профілактики та сприяння лікуванню серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і раку, а також для зменшення симптомів депресії та тривожності, уповільнення зниження когнітивних здібностей, поліпшення пам’яті й зміцнення здоров’я мозку”, – зазначає ВООЗ.

Як заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, фізична активність має вирішальне значення для здоров’я і добробуту – вона може сприяти продовженню та поліпшенню якості життя.

“Важливий кожен рух, особливо зараз, коли ми живемо в умовах обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19. Ми всі повинні кожен день рухатися, безпечно і творчо”, – цитує його слова ВООЗ.

В організації зазначили, що різна фізична активність корисна і може виконуватися як частина роботи, спорту та відпочинку або пересування (ходьба, їзда велосипеді), а також за допомогою танців, ігор і повсякденних домашніх справ, таких як робота в саду і прибирання.