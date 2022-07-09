Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що розширює свою місію з порятунку життів по всій Україні.

Про це повідомляє видання Голос Америки.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має сім центрів по всій Україні, які забезпечують потреби людей, які постраждали від повномасштабної війни в Україні. Зараз організація створює восьмий центр в Одесі.

“ВООЗ прагне допомогти людям, чиє фізичне та психічне здоров’я постраждало або погіршилося внаслідок повномасштабного російського вторгнення на територію України”, – заявила менеджерка ВООЗ з питань кризових ситуацій в Україні Доріт Ніцан.

Також вона зазначила, що мільйони людей із хронічними захворюваннями не отримують лікування від хвороб, які загрожують життю. Наприклад люди, які не отримали ранньої діагностики та лікування ракових захворювань, страждають від пухлин, які поступово прогресують.

Також погіршився стан здоров’я у людей, які не змогли отримати лікування від гіпертонії, інсульту, діабету та інших фізичних і психічних захворювань.

“Через війну люди стають різними способами інвалідами. Шум і бомбардування шкодять слуху. Наземні міни були причиною ампутацій. І, звичайно, страх, горе та невпевненість, які впливають на психічне здоров’я”, – додала Доріт Ніцан.

За її словами, зараз система охорони здоров’я по всій країні перевантажена. Також критично не вистачає медичних працівників. Багато з них були вбиті, інші виїхали з країни.

Ще однією проблемою є те, що люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або у місцях, де тривають активні бойові дії не можуть отримати належної медичної допомоги.

У ВООЗ зазначили, що на численні запити агенцій з надання допомоги щодо забезпечення гуманітарних коридорів й доставленні допомоги у тимчасово окуповані райони, не було отримано позитивної відповіді.

Довідка. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) – спеціалізована установа Організації об’єднаних націй, яка опікується проблемами охорони здоров’я у світовому масштабі. До складу ВООЗ на 2020 рік входить 194 країни. Організація має шість напівавтономних офісів та 150 звичайних офісів по всьому світу.