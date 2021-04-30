Вакцина проти коронавірусу американської компанії Moderna поповнила список препаратів, схвалених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

В п’ятницю, 30 квітня, Всесвітня організація охорони здоров’я внесла до списку дозволених для екстреного використання мРНК-вакцину проти коронавірусу Moderna. Це п’ята вакцина, схвалена ВООЗ.

“Вакцина вже була розглянута Стратегічною консультативною групою експертів ВООЗ по імунізації (SAGE), яка дає рекомендації щодо використання вакцин серед населення (тобто рекомендовані вікові групи, інтервали між щепленнями, рекомендації для конкретних груп, таких як вагітні та жінки). SAGE рекомендувала вакцину для всіх вікових груп 18 років і старше”, — йдеться в повідомленні.

Раніше вакцину було схвалено регуляторами США та ЄС (FDA та EMA), але схвалення ВООЗ є умовою для поставок вакцини в рамках ініціативи COVAX, спрямованої на досягнення рівного доступу до вакцин проти COVID-19,

Перед цим ВООЗ також внесла до цього ж списку вакцини:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca

AstraZeneca-SKBio (виробляється за ліцензією в Південній Кореї)

Covishield (виробляється за ліцензією AstraZeneca в Індії)

Janssen (Johnson & Johnson’s)

Наразі вакцину від Moderna використовують у 42 країнах.

Вакцина Moderna проти SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19, заснована на новій технології, в якій використовується інформаційна РНК (мРНК) для кодування білка, що називається шипом, який досліджує поверхню патогену.

Компанії Pfizer і BioNTech розробили аналогічну мРНК-вакцину проти COVID-19. Вакцина Moderna демонструє подібну до Pfizer ефективність, але вимагає зберігання при температурі стандартного медичного холодильника 2-8 °C до 30 днів або -20 °C протягом чотирьох місяців. Pfizer своєю чергою вимагає зберігання при температурі між -80 і -60 °C.