Про це повідомляє пресслужба ВООЗ у Twitter.

У ВООЗ сповістили про схвалений висновок експертами організації, що “вакцина Covaxin відповідає стандартам ВООЗ для захисту від COVID-19, користь від її використання переважає ризики”.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021