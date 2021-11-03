Про це повідомляє пресслужба ВООЗ у Twitter.

У ВООЗ сповістили про схвалений висновок експертами організації, що “вакцина Covaxin відповідає стандартам ВООЗ для захисту від COVID-19, користь від її використання переважає ризики”.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021

Ефективність нової вакцини оцінюють у 78%, препарат використовується для усіх вікових груп старших за 18 років. Чи можна робити щеплення вагітним – наразі невідомо, дослідження щодо цього все ще плануються. Повний курс вакцинації містить дві дози препарату з інтервалом у 4 тижні.

Нова вакцина Covaxin розроблена на основі інактивованого (“мертвого”) вірусу SARS-CoV-2. Виробник – індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.

Covaxin – уже восьмий препарат, дозволений ВООЗ для екстреного застосування. Організація вже схвалила вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen (компанії Johnson & Johnson), Covishield, Sinopharm і Sinovac.