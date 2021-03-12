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ВООЗ схвалила COVID-вакцину Johnson & Johnson

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дозволила використання однодозової вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson.

П’ятниця, 12 березня 2021, 20:20

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що організація зареєструвала вакцину після схвалення європейським регулятором EMA. Препарат внесли до екстреного списку медпрепаратів.

Наголошуємо, що схвалення ВООЗ дозволяє поширювати вакцину компанії Johnson & Johnson в рамках глобального механізму COVAX.

Зокрема, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус заявив, що кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок до перемоги над пандемією.

“Я наполегливо закликаю уряди та компанії виконувати свої зобов’язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними для всіх, а також спільним рішенням глобальної кризи”, – заявив Гебреісус.

Вакцина Johnson & Johnson стала третьою, яку схвалила ВООЗ. У списку зареєстрованих вакцин також знаходяться вакцини компаній Pfizer та AstraZeneca.

Що відомо про вакцину Johnson&Johnson?

Вакцина від Johnson&Johnson  — це векторна вакцина на основі аденовірусу, яка відрізняється від конкурентів передусім тим, що одному пацієнтові потрібна одна доза, а не дві. Про те, наскільки вона ефективна та безпечна — в матеріалі.

Результати клінічних випробувань за участю людей у США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що вакцина Johnson & Johnson проти COVID-19 ефективна для запобігання коронавірусу в  людей віком від 18 років. У цьому дослідженні взяли участь понад 44 000 осіб. Половина з них отримала одноразову дозу вакцини, а половина — плацебо (фіктивна ін’єкція). Люди не знали, вводили їм вакцину проти COVID-19 або плацебо.

Дослідження показало, що кількість симптоматичних випадків COVID-19 через 2 тижні знизилася на 67 % у людей, які отримали вакцину проти COVID-19 Johnson & Johnson (116 випадків з 19 630 осіб), у порівнянні з людьми, які отримували плацебо (348 із 19 691 людини). Це означає, що вакцина мала ефективність 67 %.

Побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson у  дослідженні зазвичай були легкими або помірними та зникли протягом декількох днів після щеплення. Найчастішими з них були біль у  місці ін’єкції, головний біль, втома, біль у м’язах і нудота.

  • 28 лютого Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання третьої вакцини проти COVID-19, розробленої компанією Johnson&Johnson.
  • 6 березня Канада схвалила використання першої однодозової вакцини проти коронавірусу, яку розробила американська компанія Johnson & Johnson.
  • 11 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило використання на території Євросоюзу вакцини проти коронавірусу компанії Janssen, що належить до американської корпорації Johnson & Johnson.
Теги: Johnson & Johnson. Janssen, Johnson & Johnson. Janssen, вакцина, ВООЗ

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