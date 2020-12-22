ВООЗ скличе нараду через новий штам коронавірусу

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє Reuters.

“Обмеження поїздок для стримування поширення є розумним, поки у нас не буде більш точної інформації. При цьому, ланцюжки поставок товарів першої необхідності і переміщення повинні залишатися можливими”, – сказав він.

Однак дата зустрічі поки невідома.

ВООЗ застерегла від серйозної тривоги з приводу нового штаму SARS-CoV-2, заявивши, що це нормальна частина розвитку пандемії, і похваливши Великобританію за його виявлення.

В організації також наголосили , що поки недостатньо інформації, щоб визначити, чи може новий штам вплинути на ефективність вакцини, додавши, що дослідження тривають.