Covid-19 Україна

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ВООЗ скличе нараду через новий штам коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скличе нараду членів, щоб обговорити стратегії протидії новому, більш заразному штаму коронавірусу, що з'явився у Великобританії.

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:48

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє Reuters.

“Обмеження поїздок для стримування поширення є розумним, поки у нас не буде більш точної інформації. При цьому, ланцюжки поставок товарів першої необхідності і переміщення повинні залишатися можливими”, – сказав він.

Однак дата зустрічі поки невідома.

ВООЗ застерегла від серйозної тривоги з приводу нового штаму SARS-CoV-2, заявивши, що це нормальна частина розвитку пандемії, і похваливши Великобританію за його виявлення.

В організації також наголосили , що поки недостатньо інформації, щоб визначити, чи може новий штам вплинути на ефективність вакцини, додавши, що дослідження тривають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.

  • Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
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Теги: Британія, новий вид коронавірусу, ВООЗ, Коронавірус, нарада

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