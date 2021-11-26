Про це повідомляє британське видання Financial Times.
Зустріч відбудеться сьогодні, експерти обговорюватимуть новий штам B.1.1.529 Sars-Cov-2.
Туліо де Олівейра, директор Центру інновацій та реагування на епідемії у Південній Африці, сказав Financial Times, що стурбований ситуацією.
Раніше на цьому тижні він уже обговорював ситуацію з появою нового штаму з офіційними особами ВООЗ, які потім і вирішили скликати екстрену нараду. За його оцінками, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, до якого входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом коронавірусу.
Будь-який новий штам, на який може не вплинути вакцина, створює серйозну проблему, оскільки світ зараз намагається вийти з пандемії.
Де Олівейра сказав, що новий штам характеризується високою проникністю. “І ключове питання, на яке потрібно відповісти, – як на нього подіє вакцина”, – додав він.
На екстерному засіданні ВООЗ має вирішити, чи слід вважати новий штам таким, що “викликає занепокоєння”.
Ранній аналіз показує, що цей варіант має велику кількість мутацій, які необхідно буде дослідити в майбутньому.
- Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що до березня у Європі та деяких країнах Азії від COVID-19 можуть померти ще 700 000 людей.
- Раніше вчені-вірусологи та науковці з американських університетів дослідили, чи можуть з’являтися нові мутації коронавірусу SARS-CoV-2 після кампанії з вакцинації.