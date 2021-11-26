Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Південній Африці та Ботсвані.

Про це повідомляє британське видання Financial Times.

Зустріч відбудеться сьогодні, експерти обговорюватимуть новий штам B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Туліо де Олівейра, директор Центру інновацій та реагування на епідемії у Південній Африці, сказав Financial Times, що стурбований ситуацією.

Раніше на цьому тижні він уже обговорював ситуацію з появою нового штаму з офіційними особами ВООЗ, які потім і вирішили скликати екстрену нараду. За його оцінками, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, до якого входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом коронавірусу.

Будь-який новий штам, на який може не вплинути вакцина, створює серйозну проблему, оскільки світ зараз намагається вийти з пандемії.

Де Олівейра сказав, що новий штам характеризується високою проникністю. “І ключове питання, на яке потрібно відповісти, – як на нього подіє вакцина”, – додав він.

На екстерному засіданні ВООЗ має вирішити, чи слід вважати новий штам таким, що “викликає занепокоєння”.

Ранній аналіз показує, що цей варіант має велику кількість мутацій, які необхідно буде дослідити в майбутньому.