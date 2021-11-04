Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Директор європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге наголосив, що європейські країни повинні докладати більше зусиль, щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусу у зв’язку зі зростанням числа смертей та нових випадків захворювання.

“Ми повинні змінити нашу тактику, замість того, щоб реагувати на спалахи COVID-19, потрібно насамперед запобігти їм“, – додав він.

За його словами, минулого тижня в регіоні кількість нових випадків збільшилася на 6%, у порівнянні з тижнем раніше. Число смертей за той же період зросло на 12%.

За словами Клюге, якщо регіон наслідуватиме свою нинішню траєкторію, до лютого наступного року можуть статися ще 500 000 смертей, пов’язаних з COVID-19.

“Сьогодні кожна країна Європи та Центральної Азії стикається з реальною загрозою відродження пандемії COVID-19 або вже бореться з нею”, – резюмував він.