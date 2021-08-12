Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з’ясуванням походження коронавірусу — Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO).

Відповідну заяву опубліковано на сайті ВООЗ.

“Міжнародна наукова консультативна група щодо походження нових патогенів, або SAGO, становить нову консультативну групу для ВООЗ, яка відповідатиме за консультування стосовно розроблення глобальної структури для систематичного вивчення появи майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Щодо SARS-CoV-2, група сприятиме швидкому проведенню рекомендованих досліджень, викладених у звіті за березень 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

У ВООЗ наголошують, що створюють прозору основу для нової науково-консультативної групи. В роботі, як очікується, візьмуть участь усі держави-члени. Організація закликає уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень.

Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

На початку лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дали тригодинний брифінг за підсумками їхньої 4-тижневої місії в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії називали “вкрай малоймовірний”.

Вже в липні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус назвав передчасною відмову від версії щодо ймовірного витоку COVID-19 з лабораторії Китаю.