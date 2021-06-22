Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що велика кількість бідних країн, які отримують вакцини проти COVID-19 за глобальною схемою спільного використання COVAX, не мають достатньої кількості доз для продовження вакцинації.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Старший радник ВООЗ доктор Брюс Ейлворд сказав, що програма COVAX доставила 90 мільйонів доз до 131 країни. Але, за його словами, цього недостатньо для захисту населення від вірусу, який все ще поширюється світом.

Дефіцит виникає через те, що в деяких країнах Африки спостерігається третя хвиля інфекцій.

У понеділок президент Південної Африки Сиріл Рамафоса закликав покласти край накопичення вакцин багатшими країнами, оскільки його уряд щосили намагається стримати різке зростання кількості випадків захворювання.

За словами Рамафоси, на континентальному рівні в Африці було введено лише 40 мільйонів доз – вакциновано менше 2% населення.

Програма COVAX була створена в минулому році для забезпечення доступності вакцин проти COVID-19 по всьому світу, при цьому більш багаті країни субсидують витрати для бідніших країн. Початковою метою COVAX було забезпечити країнам до кінця 2021 років зо два мільярд доз. Більшість вакцин просто дарують біднішим країнам.

Однак доставкам цих вакцин перешкоджали затримки у виробництві і перебої в поставках, що призвело до нестачі вакцин у країнах, повністю залежних від COVAX.

Уганда, Зімбабве, Бангладеш і Тринідад і Тобаго – це лише деякі з країн, які повідомили про відсутність вакцин в останні дні.

За словами доктора Ейлворда, з 80 країн з низьким рівнем доходу, що беруть участь у програмі COVAX, “принаймні, половина не має достатньої кількості вакцин, щоб продовжувати свої програми імунізації”.