Всесвітня організація охорони здоров'я вивчить біобезпеку норкових ферм в країнах по всьому світу, щоб запобігти подальшим "побічним ефектам" після того, як Данія вирішили вбити норок через спалах коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Технічний керівник ВООЗ по COVID-19 Марія ван Керховена заявила, що передача вірусу від тварин до людини “викликає занепокоєння”.

“Мутації (у вірусах) – це нормально. Подібні зміни у вірусі ми відстежуємо з самого початку”, – додала вона.

На цьому тижні Данія заявила, що планує знищити всю популяцію норок, і оголосила про нові суворі заходи ізоляції на півночі країни, щоб не допустити поширення коронавірусу, що мутує, серед тварин і людей.

Це викликало побоювання, що мутації можуть вплинути на потенційну ефективність розроблюваних вакцин проти COVID-19.

Однак головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан заявив, що поки рано робити висновки про наслідки мутацій вірусу, виявленого у норки.

“Нам потрібно почекати і подивитися, якими будуть наслідки, але я не думаю, що ми повинні робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини. На даний момент у нас немає ніяких доказів цього”, – сказала вона.