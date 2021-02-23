Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що такі виплати зможуть отримати тільки громадяни 92 країн-членів глобальної програми COVAX. 

Програма, стане першим і єдиним механізмом компенсації шкоди від вакцин, що діє в міжнародному масштабі. Вона запропонує людям право на отримання “швидкого, справедливого, надійного та прозорого процесу вакцинації”.

“Забезпечуючи одноразову компенсацію та остаточне врегулювання будь-яких позовів, програма COVAX має на меті значно зменшити потребу у зверненні до судів, що може бути тривалим та дорогим процесом”, – йдеться у заяві.

Важливо, що компенсації зможуть отримати тільки пацієнти, які відчували серйозні побічні реакції від вакцини, отриманої в рамках програми COVAX. Українці також можуть претендувати на отримання виплати.

Програма діятиме до 30 червня 2022 року.

Сьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India.