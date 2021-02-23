Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) погодила створення фонду компенсацій за серйозні побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що такі виплати зможуть отримати тільки громадяни 92 країн-членів глобальної програми COVAX.

Програма, стане першим і єдиним механізмом компенсації шкоди від вакцин, що діє в міжнародному масштабі. Вона запропонує людям право на отримання “швидкого, справедливого, надійного та прозорого процесу вакцинації”.

“Забезпечуючи одноразову компенсацію та остаточне врегулювання будь-яких позовів, програма COVAX має на меті значно зменшити потребу у зверненні до судів, що може бути тривалим та дорогим процесом”, – йдеться у заяві.

Важливо, що компенсації зможуть отримати тільки пацієнти, які відчували серйозні побічні реакції від вакцини, отриманої в рамках програми COVAX. Українці також можуть претендувати на отримання виплати.

Програма діятиме до 30 червня 2022 року.

Сьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India.