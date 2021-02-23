Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що такі виплати зможуть отримати тільки громадяни 92 країн-членів глобальної програми COVAX.
Програма, стане першим і єдиним механізмом компенсації шкоди від вакцин, що діє в міжнародному масштабі. Вона запропонує людям право на отримання “швидкого, справедливого, надійного та прозорого процесу вакцинації”.
“Забезпечуючи одноразову компенсацію та остаточне врегулювання будь-яких позовів, програма COVAX має на меті значно зменшити потребу у зверненні до судів, що може бути тривалим та дорогим процесом”, – йдеться у заяві.
Важливо, що компенсації зможуть отримати тільки пацієнти, які відчували серйозні побічні реакції від вакцини, отриманої в рамках програми COVAX. Українці також можуть претендувати на отримання виплати.
Програма діятиме до 30 червня 2022 року.
Сьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India.
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.