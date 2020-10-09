За минулу добу, 8 жовтня, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у всьому світі було зареєстровано 338 779 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це рекордний показник за добу.

Про це повідомляє BBC.

Максимальну кількість нових випадків зараження COVID-19 зафіксували в Індії – 78 524. На другому місці 41 906 випадків в Бразилії, а на третій позиції 38 904 випадки в США.

До цього аналогічний рекорд було встановлено 2 жовтня. Тоді за добу COVID-19 заразилися 330 340 осіб в світі.

Також в ВООЗ звернули увагу на те, що за минулу добу було зареєстровано 5 514 смертей внаслідок зараження COVID-19, тому загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.

За даними сайту Worldometers, 8 жовтня в світі COVID-19 виявили у 348 тисяч чоловік. Померли 6346 пацієнтів.