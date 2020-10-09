Про це повідомляє BBC.
Максимальну кількість нових випадків зараження COVID-19 зафіксували в Індії – 78 524. На другому місці 41 906 випадків в Бразилії, а на третій позиції 38 904 випадки в США.
До цього аналогічний рекорд було встановлено 2 жовтня. Тоді за добу COVID-19 заразилися 330 340 осіб в світі.
Також в ВООЗ звернули увагу на те, що за минулу добу було зареєстровано 5 514 смертей внаслідок зараження COVID-19, тому загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.
За даними сайту Worldometers, 8 жовтня в світі COVID-19 виявили у 348 тисяч чоловік. Померли 6346 пацієнтів.
- Нагадаємо, що раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.