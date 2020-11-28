Covid-19 Україна

оновлено 29.11.2020 о 12:02

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722679 (+12978)

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371088 (+12978)

Вилікувались:

339378 (+4243)

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ВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 за добу

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом у світі. За останні 24 години такий діагноз підтвердився у 747 082 осіб.

Субота, 28 листопада 2020, 20:02

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Це максимальний добовий показник з початку пандемії коронавірусу у світі.

Попередній рекорд було зафіксовано 14 листопада. Тоді захворіли 668 953 особи.

Станом на 28 листопада у світі налічується 61 299 371 випадок коронавірусної інфекції.

  • У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали, попри пандемію, зберігати фізичну активність. А директор ВООЗ Тедрос Гебреісус показав, як це робить він. Зазначається, що якби населення Землі було більш активним, можна було б запобігти до 5 мільйонам смертей на рік.
  • У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що на початку 2021 року в Європі може початися третя хвиля захворюваності на коронавірус COVID-19.
Теги: ВООЗ, Коронавірус, рекорд

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