ВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 за добу

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом у світі. За останні 24 години такий діагноз підтвердився у 747 082 осіб.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Це максимальний добовий показник з початку пандемії коронавірусу у світі.

Попередній рекорд було зафіксовано 14 листопада. Тоді захворіли 668 953 особи.

Станом на 28 листопада у світі налічується 61 299 371 випадок коронавірусної інфекції.

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали, попри пандемію, зберігати фізичну активність. А директор ВООЗ Тедрос Гебреісус показав, як це робить він. Зазначається, що якби населення Землі було більш активним, можна було б запобігти до 5 мільйонам смертей на рік.