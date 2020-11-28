ВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 за добу

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Це максимальний добовий показник з початку пандемії коронавірусу у світі.
Попередній рекорд було зафіксовано 14 листопада. Тоді захворіли 668 953 особи.
Станом на 28 листопада у світі налічується 61 299 371 випадок коронавірусної інфекції.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали, попри пандемію, зберігати фізичну активність. А директор ВООЗ Тедрос Гебреісус показав, як це робить він. Зазначається, що якби населення Землі було більш активним, можна було б запобігти до 5 мільйонам смертей на рік.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що на початку 2021 року в Європі може початися третя хвиля захворюваності на коронавірус COVID-19.