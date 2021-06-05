Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що для реалізації програми COVAX не вистачає доз вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє французький канал France 24.

Зазначається, що глобальний механізм COVAX покликаний для забезпечення справедливого розподілу вакцин, зокрема у країнах з низьким та середнім рівнем достатку. Станом на сьогодні 129 країн отримали понад 80 мільйонів доз в рамках цієї ініціативи.

“Але це приблизно на 200 мільйонів доз менше, ніж ми планували”, – заявив Брюс Ейлвард, помічник генерального директора ВООЗ.

Він додав, що COVAX закуповує вакцини за кошти з добровільних пожертв. Понад 150 мільйонів доз пообіцяли надати більш розвинені країни. Проте брак вакцин все ще є.

“Ми готуємося до невдачі, якщо не отримаємо дози зараз. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз з достатньої кількості країн, аби змусити світ вийти з цієї ситуації”, – додав представник ВООЗ.

Ейлвард зазначив, що під час обговорень постачання вакцин мало уваги приділили періоду червень-липень. Саме так виникла прогалина.

Нагадаємо, що у середу, 3 червня, Україна отримала ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19. Цю вакцину доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Це була четверта постача COVID-вакцин від COVAX. Україна отримує їх безплатно.

Раніше Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від Oxford/AstraZeneca в І–II кварталі 2021 року. З них понад 367 тис. доз вакцини південнокорейського виробництва прибули у травні. Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників.