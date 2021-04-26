Про це йшлося на брифінгу очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса 26 квітня.
“У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Захворюваність збільшується дев’ятий тиждень поспіль, а кількість смертей збільшується шостий тиждень поспіль”, — зауважив Гебреїсус.
За його словами, минулого тижня у світі було майже стільки ж активних випадків зараження, скільки в перші п’ять місяців пандемії.
Водночас Гебреїсус акцентував, що ситуація розвивається нерівномірно.
“Приємно бачити невелике зниження захворюваності і смертності в декількох регіонах, але в багатьох країнах як і раніше спостерігається інтенсивна передача інфекції, а ситуація в Індії жахлива”, — сказав він.
Media briefing on #COVID19 & #WorldImmunizationWeek with @DrTedros https://t.co/SdIw4Z851m
— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 26, 2021
Раніше повідомлялося, що у світі було зроблено мільярд щеплень проти коронавірусу COVID-19. Приблизно така ж кількість людей вже отримала хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Зокрема, понад 200 млн щеплень зробили в США.
Найпопулярніша у світі вакцина – AstraZeneca (використовують у 135 країнах). Вакцини компаній Рfizer та BioNTech – у 89 країнах. Вакцину Moderna – в 37 країнах. Китайську Sinopharm – в 33 країнах. Російську Sputnik V – у 28 країнах. Китайську Sinovac – у 23 країнах.
Водночас активних випадків захворювання на коронавірус наразі понад 19 млн, 100 тисяч осіб у важкому або критичному стані.
Загальна кількість хворих у світі від початку пандемії перевищила 147 мільйонів.
Загальна кількість смертей серед тих, хто захворів на коронавірус, — понад 3 мільйони.
- Надзвичайно складна ситуація в Індії. У п’ятницю в країни було зареєстровано 332 730 випадків зараження коронавірусом – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль.
- Щоденна смертність від COVID-19 в четвер зросла до рекордних 2263 людей. Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці.