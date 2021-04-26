У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що пандемія коронавірусу у світі посилилася, хоча в деяких регіонах смертність та захворюваність знижаються.

Про це йшлося на брифінгу очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса 26 квітня.

“У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Захворюваність збільшується дев’ятий тиждень поспіль, а кількість смертей збільшується шостий тиждень поспіль”, — зауважив Гебреїсус.

За його словами, минулого тижня у світі було майже стільки ж активних випадків зараження, скільки в перші п’ять місяців пандемії.

Водночас Гебреїсус акцентував, що ситуація розвивається нерівномірно.

“Приємно бачити невелике зниження захворюваності і смертності в декількох регіонах, але в багатьох країнах як і раніше спостерігається інтенсивна передача інфекції, а ситуація в Індії жахлива”, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у світі було зроблено мільярд щеплень проти коронавірусу COVID-19. Приблизно така ж кількість людей вже отримала хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Зокрема, понад 200 млн щеплень зробили в США.

Найпопулярніша у світі вакцина – AstraZeneca (використовують у 135 країнах). Вакцини компаній Рfizer та BioNTech – у 89 країнах. Вакцину Moderna – в 37 країнах. Китайську Sinopharm – в 33 країнах. Російську Sputnik V – у 28 країнах. Китайську Sinovac – у 23 країнах.

Водночас активних випадків захворювання на коронавірус наразі понад 19 млн, 100 тисяч осіб у важкому або критичному стані.

Загальна кількість хворих у світі від початку пандемії перевищила 147 мільйонів.

Загальна кількість смертей серед тих, хто захворів на коронавірус, — понад 3 мільйони.