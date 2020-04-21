Covid-19 Україна

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ВООЗ заявила, що коронавірус не має лабораторного походження

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторних умовах.

Вівторок, 21 квітня 2020, 15:39

Про це сьогодні на брифінгу заявила речниця ВООЗ Фадела Чаїб, повідомляє Reuters.

“Усі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторії або де-небудь ще. Цілком ймовірно, що вірус тваринного походження”, – сказала Чаїб.

Вона додала, що поки неясно, яким чином вірус перетнув міжвидовий бар’єр і потрапив до людини, але “напевно” це сталося через проміжну тварину, яка була носієм вірусу.

“Швидше за все, що його природний резервуар – кажани. Але як вірус передався від кажанів людям, ще доведеться дізнатися”, – зазначила речник ВООЗ.

При цьому вона відмовилася відповідати на питання, чи міг вірус випадково вирватися з лабораторії. Уханський інститут вірусології відкидає версію про те, що він міг стати джерелом цього вірусу.

Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.

Теги: Коронавірус, лаборатория

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