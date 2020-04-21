ВООЗ заявила, що коронавірус не має лабораторного походження

Про це сьогодні на брифінгу заявила речниця ВООЗ Фадела Чаїб, повідомляє Reuters.
“Усі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторії або де-небудь ще. Цілком ймовірно, що вірус тваринного походження”, – сказала Чаїб.
Вона додала, що поки неясно, яким чином вірус перетнув міжвидовий бар’єр і потрапив до людини, але “напевно” це сталося через проміжну тварину, яка була носієм вірусу.
“Швидше за все, що його природний резервуар – кажани. Але як вірус передався від кажанів людям, ще доведеться дізнатися”, – зазначила речник ВООЗ.
При цьому вона відмовилася відповідати на питання, чи міг вірус випадково вирватися з лабораторії. Уханський інститут вірусології відкидає версію про те, що він міг стати джерелом цього вірусу.
Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.
- Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.
- Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.
- Китай наклав обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавіруса COVID-19.