Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує жінкам продовжувати грудне вигодовування дітей під час зараження COVID-19 і після вакцинації.

Про це йдеться в заяві ВООЗ.

“Грудне вигодовування має багато переваг для матері і дитини, і його не потрібно припиняти під час зараження COVID-19 або після вакцинації матері”, – йдеться в заяві.

Згідно з обмеженою кількістю досліджень, проведених станом на сьогодні, вірус, що викликає COVID-19, не виявлено в грудному молоці, що свідчить про те, що продовжувати грудне вигодовування при дотриманні рекомендованих запобіжних заходів безпечно, навіть якщо у матері розвинеться COVID-19.

Крім того, на підставі наявних наразі даних і знань про те, як працюють вакцини проти COVID-19, вакцинація годувальниці для захисту від COVID-19 є безпечною для її немовляти.

Зазначається, що годуючі матері, які отримали вакцину проти COVID-19, мають в своєму молоці антитіла, які навіть можуть допомогти захистити їх дітей від зараження вірусом.

Показники виключно грудного вигодовування в Європейському регіоні ВООЗ (що включає 53 країни) є найнижчими з усіх регіонів ВООЗ: лише 13% немовлят знаходяться на виключно грудному вигодовуванні протягом перших 6 місяців.