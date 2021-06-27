Про це повідомляє американський телеканал CNBC з посиланням на заступницю гендиректора ВООЗ з доступу до ліків і товарів медичного призначення Маріанджелу Сімао.

“Люди не можуть відчувати себе в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Вони як і раніше потребують захисту”, – заявила вона.

Сімао підтвердила побоювання, що вакцини вони не запобігають небезпечного штаму Delta, який зараз активно поширюється, тому закликала навіть щеплених людей носити маски.

“Людям необхідно постійно використовувати маски, перебувати у вентильованих приміщеннях, дотримуватися гігієни рук… фізична відстань, уникати скупчення людей. Це як і раніше залишається надзвичайно важливим, навіть якщо ви пройшли вакцинацію, коли передача вірусу в суспільстві триває”, – сказала Сімао.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.