У деяких ЗМІ днями поширили інформацію про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нібито рекомендувала країнам більше не вводити карантин або локдаун, а звикати до нової реальності в умовах коронавірусу.

#Букви розібралися, правда це чи фейк.

Видання, які повідомили таку новину, посилалися на заяву технічного директора організації з питань COVID-19 Марію Ван Керкхове. У матеріалах було сказано, що представниця ВООЗ нібито говорила про те, що світу необхідно звикати до умов нової реальності в епоху коронавірусу. Вона говорила про постійну необхідність носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

У матеріалах з цим посиланням критикували ВООЗ за суперечливі заяви, а також писали про те, що глибока економічна криза в багатьох країнах світу — наслідок непродуманої політики ВООЗ.

Також в матеріалах згадувалося про те, що в ВООЗ спочатку не змогли виробити єдину позицію щодо лікування і діагностики коронавірусу, що призвело до великої кількості заражених і померлих внаслідок перенесеного COVID-19.

Керкхове приписали слова про те, що карантин при другій і наступних можливих хвилях коронавірусу нібито буде неефективним.

Що заявили в ВООЗ насправді

Але таких заяв Марія Ван Керкхове не робила. Те, що поширили українські ЗМІ – частково неточний переклад її слів або маніпуляція.

Її слова – це не заклик до припинення карантинних обмежень, а власна думка про те, що вона сподівається на подальше поліпшення ситуації, що дасть змогу вводити карантинні обмеження локально.

У пошуках справжньої заяви Марії Ван Керкхове передусім ми звернулися до офіційного сайту ВООЗ, але там такої не знайшли.

Не робили заяв про безглуздість карантину й інші представники ВООЗ.

На брифінгах 10 і 13 серпня Керкхове говорила про те, що поширення коронавірусної інфекції можливо зупинити за допомогою дотримання карантинних обмежень, ізоляції, а також – маскового режиму і збереження соціального дистанціювання. Як вона, так і інші представники ВООЗ говорили про необхідність комплексного підходу.

Заява Марії Ван Керкхове

В інтерв’ю британському виданню The Telegraph від 1 серпня представниця ВООЗ зробила заяву, яка стала приводом для маніпуляцій.

У матеріалі сказано, що ВООЗ закликала країни не вводити локдаун, намагаючись зупинити поширення коронавірусу з урахуванням подальших соціальних та економічних наслідків.

“Локдаун – це не те, що рекомендувала ВООЗ, але його необхідно було вводити в ряді країн, тому що спалахи захворювання розвивалися дуже швидко … Але ми сподіваємося, що країнам не потрібно буде знову вводити загальнонаціональні локдауни”, – сказала Ван Керкхове.

Тобто представниця ВООЗ говорила про те, що локдаун – це не панацея, все має працювати в комплексі.

При цьому, вона зауважила саме на “локальних локдаунах”, вказуючи на те, що вони можуть бути ефективними в конкретних ситуаціях.

Аналогічну позицію в ВООЗ висловлювали й раніше, заявляючи, що, можливо, деяким країнам доведеться відновити локдаун через локальні спалахи коронавірусу.