“Скасована подія краще, ніж скасоване життя”, – сказав глава ВООЗ д-р Тедрос Гебрейесус, додавши, що наразі потрібно приймати “важкі рішення”.

За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.

Такі коментарі прозвучали після того, як експерти в галузі охорони здоров’я оголосили, що Omicron наразі є домінуючим варіантом у США.

Гебрейесус додав, що зараз є докази того, що варіант “поширюється значно швидше, ніж… Delta”.

Ряд країн, включаючи Францію та Німеччину, посилили карантинні заходи та ввели обмеження на поїздки, щоб спробувати зупинити поширення нового варіанту COVID-19. Нідерланди ввели жорсткий локдаун на Різдво.

Асистент епідеміології Школи глобального громадського здоров’я Гіллінгса Університету Північної Кароліни Ліза Гралінскі в інтерв’ю виданню VICE News заявила, що бустерна доза щеплення від COVID-19 – це можливість уникнути важкого перебігу захворювання при зараженні новим штамом Omicron.

Науковець наголосила, що новий штам коронавірусної хвороби Omicron потенційно швидший, у нього менший інкубаційний період. Проте, у людей, які пройшли повний курс вакцинації, спостерігається більш легкий ступінь перебігу хвороби.

“Згідно з останніми дослідженнями, незалежно від того, коли було введено дві дози, вони були недостатніми проти Omicron. Вам потрібна вища якість відповіді антитіл і це – отримання третьої дози, яка є ще однією можливістю навчити та покращити свою реакцію”, – сказала Ліза Гралінскі.

Через побоювання поширення штаму коронавірусу Omicron Франція заборонила британським туристам, відвідувати гірськолижні курорти. Власники курортів переконані, що це призведе до економічної катастрофи.

Omicron, вперше виявлений у Південній Африці в листопаді, був класифікований ВООЗ як “варіант, що викликає занепокоєння”.