Про він заявив під час брифінгу організації.

Він висловив занепокоєння, що вакцини викликають у людей хибне почуття безпеки та додав, що щеплення не запобігає передачі коронавірусу.

“Ми стурбовані помилковим почуттям безпеки, яке існує у багатьох країнах і громадах”, – заявив очільник ВООЗ.

На його думку, у людей виникає відчуття, нібито, вакцини покінчили з пандемією коронавірусу, у зв’язку з чим щеплені можуть ігнорувати заходи безпеки.

“Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передачі вірусу”, – зауважив він.

Водночас Гебреісус додав, що до появи штаму “Дельта”, вакцини запобігали передачі захворювання на 60%, однак цей показник зменшився до 40%.