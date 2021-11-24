Про він заявив під час брифінгу організації.
Він висловив занепокоєння, що вакцини викликають у людей хибне почуття безпеки та додав, що щеплення не запобігає передачі коронавірусу.
“Ми стурбовані помилковим почуттям безпеки, яке існує у багатьох країнах і громадах”, – заявив очільник ВООЗ.
На його думку, у людей виникає відчуття, нібито, вакцини покінчили з пандемією коронавірусу, у зв’язку з чим щеплені можуть ігнорувати заходи безпеки.
“Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передачі вірусу”, – зауважив він.
Водночас Гебреісус додав, що до появи штаму “Дельта”, вакцини запобігали передачі захворювання на 60%, однак цей показник зменшився до 40%.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/YeGyqGK92s
— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 24, 2021
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередили, що внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 до березня можуть померти ще 500 тисяч осіб, які проживають на території країн Європейського союзу.