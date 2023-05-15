15 травня стало відомо, що Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві буде закритий. За відповідне рішення проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету організації.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Нині функції Європейського офісу ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями будуть делеговані офісу в Копенгагені (Данія).

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час виступу на спеціальній сесії зазначив, що сьогодні 28 країн європейського регіону ВООЗ приймають жертв війни в Україні. Понад 40 країн тимчасово приймають переселенців з України. Зауваживши, що завдяки цій потужній підтримці українці продовжують боротися та приймати надважливі рішення.

Такі, як сьогодні. Я хочу подякувати партнерам за політичну і фінансову підтримку питання закриття офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб в Москві та делегування його функцій офісу в Копенгагені. Сьогодні РФ вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя, намагаючись затягувати процес через маніпуляції та коаліції із залежними від нею країнами. Однак, результат це не змінило. Жодні маніпуляції не пройдуть. Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ. Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Який буде лунати до тих пір, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання”, – наголосив міністр.

Він додав, що це рішення, за яким стоїть тверда позиція кожної з країн, якому передували палкі дискусії та тривалі переговори. Це рішення, яке демонструє єдине бачення європейського регіону.

Ляшко зауважив, що Україна готова значно посилити свою залученість до роботи офісу в новому статусі та докласти всіх зусиль, щоби досвід, отриманий системою охорони здоров’я в Україні та героїчними медичними працівниками протягом війни та в процесі відновлення, був також успішно трансформований в глобальні рішення з протидії неінфекційним захворюванням.

У травні 2022 року Україна подала до Європейського регіонального бюро ВООЗ запит щодо переміщення Європейського офісу ВООЗ з Москви за межі РФ, який підписали 38 держав. ВООЗ підтримала резолюцію, пообіцявши вивчити таку можливість, а також відмовитись від проведення семінарів, конференцій та інших заходів у РФ. Тоді 43 країни проголосували “за” та лише три – РФ, РБ і Таджикистан – “проти”.