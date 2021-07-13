Про це повідомляє агентство Reuters.
За її словами, змішування вакцин – це “небезпечна тенденція”, оскільки даних про такий вплив на організм людини мало.
“Це трохи небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і поєднання”, – сказала Сум’я Свамінатан на онлайн-брифінгу.
За її словами, в країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, “коли і хто буде отримувати другу, третю і четверту дозу”.
- Таїланд дозволив використовувати COVID-вакцину від AstraZeneca Plc в якості другої дози для тих, хто отримав першу вакцину Sinovac.
- У неділю, 11 липня, міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило введення третьої дози вакцини проти коронавірусу Pfizer. Її пропонуватимуть дорослим зі слабкою імунною системою.