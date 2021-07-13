Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан порадила людям не змішувати і не поєднувати COVID-вакцини від різних виробників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За її словами, змішування вакцин – це “небезпечна тенденція”, оскільки даних про такий вплив на організм людини мало.

“Це трохи небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і поєднання”, – сказала Сум’я Свамінатан на онлайн-брифінгу.

За її словами, в країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, “коли і хто буде отримувати другу, третю і четверту дозу”.