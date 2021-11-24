Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що до березня у Європі та деяких країнах Азії від COVID-19 може померти ще 700 000 людей.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кількість смертей вже перевищує 1,5 мільйона у 53 країнах, які ВООЗ називає європейським регіоном.

У Європі спостерігається різке збільшення захворюваності, що спонукає Австрію повернутися до карантинних обмежень. Низка країн, зокрема Франція, Німеччина та Греція, можуть незабаром зробити ревакцинацію обов’язковою вимогою для населення.

Однак у кількох країнах спостерігаються запеклі протести проти нових заходів. У Нідерландах кілька ночей відбувалися заворушення через запровадження часткової ізоляції.

У своїй оцінці ВООЗ попередила, що COVID-19 є основною причиною смерті у європейському регіоні.

“Згідно з актуальними тенденціями до весни наступного року загальна кількість зареєстрованих смертей, за прогнозами, перевищить 2,2 мільйона”, – заявили у ВООЗ у вівторок.

В одній тільки Росії щоденна кількість померлих нещодавно перевищила 1200 осіб.

Крім європейських країн, ВООЗ також вважає, що Ізраїль та колишні радянські держави, такі як Таджикистан та Узбекистан, входять до Європейського регіону.