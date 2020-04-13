Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця вважає, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається актуальним, але малореалістичним найближчим часом.

Про це Кислиця розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

“Питання операцій з підтримки миру залишається. Воно актуальне? Так. Чи можемо ми сказати, що така операція може бути відтворена в найближчим часом на умовах, на яких наполягали попередній і нинішній президенти, а також партнери України? Ні, це малореалістично”, – сказав він.

Водночас постпред додав, що “миротворчими” подібні операції називаються тільки в російській мові.

“Всіма мовами ООН, крім російської, вони називаються операціями з “підтримання миру”. І це не просто гра слів. ООНівські операції – вони про підтримання миру, всі ці операції отримали мандат, коли конфліктуючі сторони або самі, або за посередництва ООН чи окремих країн досягали якоїсь мирної угоди, було тривале припинення вогню”, – пояснив Кислиця.

За його словами, миротворці з’являються тільки після досягнення угоди і припинення вогню.

“ООНівці не спускаються на парашутах і не починають когось “примушувати до миру”, як це розуміють росіяни. А ми бачили, що таке “примушення до миру” на прикладах Грузії, Придністров’я та інших країн. Тому на російських умовах операція з підтримання миру нам не потрібна, а на умовах України та її партнерів зараз неможлива, бо РФ має право вето в Радбезі”, – додав він.