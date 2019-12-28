Під час сьогоднішнього засідання аграрного комітету було визначено основні правки, які передадуть до Парламенту для голосування. Серед них - про порядок купівлі землі іноземцями.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сольський пояснив, що під час засідання було вирішено, що учасниками ринку землі після його відкриття зможуть бути тільки українські громадяни, юридичні особи зареєстровані в Україні українцями, і українські підприємства або територіальні громади.

“Питання допуску іноземців, як засновників юридичних осіб, може вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі”, – пояснив він.