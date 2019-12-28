Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Сольський пояснив, що під час засідання було вирішено, що учасниками ринку землі після його відкриття зможуть бути тільки українські громадяни, юридичні особи зареєстровані в Україні українцями, і українські підприємства або територіальні громади.
“Питання допуску іноземців, як засновників юридичних осіб, може вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі”, – пояснив він.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га)