Про це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Думаю, так (питання проведення виборів вирішиться не дуже скоро – Ред.). Є певні терміни. За 90 днів до виборів повинні бути виведені всі іноземні збройні формування, роззброєні незаконні збройні формування. Це час”, – розповів він.

При цьому Єрмак наголосив, що довжина лінії розмежування на Донбасі складає 426 кілометрів.

“Тобто, це не один день. І це повинна бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові. Проведення виборів на всій території України – це було б дуже символічно”, – заявив він.