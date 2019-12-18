Про це заявила журналістам лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, повідомляє кореспондент #Букв.
За її словами, сьогодні відбулося спільне засідання керівництва ВР, голів фракцій, членів аграрного комітету із земельного питання.
“Ще на початок учорашнього дня вони (монобільшість, – ред.) планували в скороченому режимі, порушуючи регламент, розглянути законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі, в дуже прискореному режимі. Ще вчора вранці на четвер цього тижня було поставлено законопроєкт про продаж землі до порядку денного. Але сьогодні ситуація змінилася докорінно… Люди, які приїхали на мітинг під Верховну Раду вчора, змусили “слуг народу” виконувати регламент”, – наголосила Тимошенко.
Політик уточнила, що спікер Парламенту Дмитро Разумков погодився, що аграрний комітет розгляне всі 4500 поправок.
“Це означає, що до Нового року вони не будуть розглядати цей закон про землю”, – зазначила Тимошенко.
“Боротьба ще попереду, але цей раунд ми виграли”, – додала вона, подякувавши тих, хто підтримав протести.
- Напередодні під стінами Верховної Ради, де проходили чотири акції протесту, в тому числі проти ринку землі, відбулися зіткнення протестувальників із співробітниками поліції. Так, близько півсотні протестувальників в одязі з емблемами “Національних дружин”, “Нацкорпусу” спробували занести намети до Парламенту. Поліція не дозволила цього зробити, оточивши будівлю. #Букви опублікували відео сутичок.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через зіткнення біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб. В результаті зіткнень постраждали 17 поліцейських.
- Після зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями під Верховною Радою трьом активним учасникам буде оголошено про підозру.