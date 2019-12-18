Питання відкриття ринку землі знято з розгляду Верховної Ради України на цьому тижні.

Про це заявила журналістам лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, повідомляє кореспондент #Букв.

За її словами, сьогодні відбулося спільне засідання керівництва ВР, голів фракцій, членів аграрного комітету із земельного питання.

“Ще на початок учорашнього дня вони (монобільшість, – ред.) планували в скороченому режимі, порушуючи регламент, розглянути законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі, в дуже прискореному режимі. Ще вчора вранці на четвер цього тижня було поставлено законопроєкт про продаж землі до порядку денного. Але сьогодні ситуація змінилася докорінно… Люди, які приїхали на мітинг під Верховну Раду вчора, змусили “слуг народу” виконувати регламент”, – наголосила Тимошенко.

Політик уточнила, що спікер Парламенту Дмитро Разумков погодився, що аграрний комітет розгляне всі 4500 поправок.

“Це означає, що до Нового року вони не будуть розглядати цей закон про землю”, – зазначила Тимошенко.

“Боротьба ще попереду, але цей раунд ми виграли”, – додала вона, подякувавши тих, хто підтримав протести.