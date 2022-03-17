Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
У Бучанському районі обстрілювали евакуаційні колони танками. Внаслідок цього загинув правоохоронець, ще один поранений. Інший службовий автомобіль в Ірпені обстріляли “Градом” — лише зараз вдалося забрати тіло поліціянта.
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов додав, що вороги прикривались “зеленими коридорами”, щоб провести передислокацію своїх сил і техніки. Тож рятувальні операції в регіоні відбувалися під вогнем ворога.
На вулицях Київської області спостерігається партизанський рух. Також міста та села області “усипані тілами як місцевих жителів, так і окупантів”.
- Нагадаємо, російська окупанти обстріляли місто Мерефа Харківської області. Загинула 21 особа, ще 25 поранені.
- Народна депутатка від фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко опублікувала світлини авто на яких маріупольці залишають місто. Автівки мають критичний стан.
- Вчора російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку. Люди, які були у тамтешньому бомбосховищі, вижили і зараз їм допомагають вибратись з-під завалів.
- У населених пунктах, які тимчасово захоплено або оточено ворогом, російські військові катують місцеве населення: забирають їжу, виганяють з осель, викрадають транспорт, вирізають худобу.
- Також за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.