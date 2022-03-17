Російські війська вдалися до обстрілів під час евакуації людей у Київській області. Внаслідок атак із танків та "Градів" загинуло двоє правоохоронців.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

У Бучанському районі обстрілювали евакуаційні колони танками. Внаслідок цього загинув правоохоронець, ще один поранений. Інший службовий автомобіль в Ірпені обстріляли “Градом” — лише зараз вдалося забрати тіло поліціянта.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов додав, що вороги прикривались “зеленими коридорами”, щоб провести передислокацію своїх сил і техніки. Тож рятувальні операції в регіоні відбувалися під вогнем ворога.

Збройні сили Україні провели вдалу атаку на напрямку Ірпінь – Гостомель – Немішаєве. Тому зараз військові змогли просунутися вперед й там тривають найактивніші бойові дії.

На вулицях Київської області спостерігається партизанський рух. Також міста та села області “усипані тілами як місцевих жителів, так і окупантів”.