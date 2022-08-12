Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба Краматорської міської ради в Telegram.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 20 будинків. Також зайнялася пожежа у приватному секторі.
У міській раді додали, що на місці вже працюють правоохоронці та рятувальники. Однак, остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.
Павло Кириленко попросив мешканців “не бути мішенню для росіян” та евакуюватися вчасно, адже український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук очолила штаб по евакуації мешканців Донецької області.
- Верещук звернулась до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, закликавши їх якнайшвидше залишати небезпечну територію та виїжджати на контрольовану урядом Україну.
- Також Верещук звернулась до жителів Донеччини з закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.
- Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі через занадто повільне просування на сході України.