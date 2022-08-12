12 серпня росіяни здійснили черговий удар по Краматорську. За оперативною інформацією, достеменно відомо про 2 загиблих та 13 поранених цивільних.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба Краматорської міської ради в Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 20 будинків. Також зайнялася пожежа у приватному секторі.

У міській раді додали, що на місці вже працюють правоохоронці та рятувальники. Однак, остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.

Павло Кириленко попросив мешканців “не бути мішенню для росіян” та евакуюватися вчасно, адже український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.