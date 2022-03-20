Про це повідомляє прес-служба Генерального управління розвідки Міністерства Оборони України.

Відповідний наказ міністра оборони країни-окупанти Сергія Шойгу з’явився у розпорядженні ГУР МО України.

Згідно з документом, осіб зі складу військово-патріотичного громадського руху “Юнармія” планують залучати до участі в бойових діях проти України. До цього в Міноборони РФ вдаються, аби відновити чисельність особового складу своєї армії, оскільки за час війни в Україні окупанти зазнали дуже значних втрат.

В наказі також йдеться про підготовку звітності щодо потенційного людського резерву віком 17-18 років для ведення війни проти України. Керівництво армії РФ має надати пропозиції щодо способів підготовки такого особового складу. Контролювати виконання наказу має начальник головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадій Жидко.

У ГУР МО наголошують, що “Юнармія” учасників якої ворог планує залучити до війни проти України, це— російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони РФ. Вона вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. До неї входять діти віком від 8 років. В Генеральному управління розвідки Міністерства оборони України такі дії порівнюють зі створенням організації “Гітлер’югенд” у нацистській Німеччині.