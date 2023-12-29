Київ: під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло 2 особи, 18 травмовано.

Львівська область: завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. 1 людина загинула, 9 поранених.

Дніпропетровська область: ворог влучив по торговому центру. Загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

Одеська область: є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людини загинуло, 15 поранено.

Харківська область: ворог почав обстріл ще вдосвіта. Одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Запорізька область: окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя. 1 людина загинула, 10 поранено.

У ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці долучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні – гасять пожежі, рятують, підтримують потерпілих. Працюють психологи ДСНС та поліції.