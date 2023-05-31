Військовий експерт у галузі РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов, більше відомий українській авдиторії як Сергій Флеш, заявив, що армійцям на фронті насамперед необхідно уникати місць скупчення мобільних пристроїв.

Джерело: АрміяInform

Радіоелектронна розвідка (РЕР) – один з видів технічної розвідки. Добування розвідувальних відомостей про противника відбувається шляхом перехоплення й аналізу випромінювань його радіоелектронних засобів із застосуванням спеціальних технічних пристроїв.

Напрямок є найважливішою частиною державної та воєнної розвідки різних країн і, зазвичай, є основним способом добування розвідувальної інформації. Так, засобами РЕР добувається 80-90% первинної інформації.

Російські РЕР фіксують серійні номери мобільних телефонів наших військових, завантажуючи це все в єдину базу по всіх фронтах, тож ворог може визначати – які війська куди переміщалися, тобто, наприклад, ці 50 телефонів були під Херсоном – тепер ці 50 телефонів у Бахмуті, зазначив експерт.

За словами Бескрестнова, поблизу фронту краще за все брати інший телефон або хоча б сім-карту.

Ми можемо суворими наказами заборонити усім військовим використовувати телефони, вони це зрозуміють, але у всіх є сім’ї, близькі, усі хочуть з ними спілкуватися. Дякувати Богу, інстинкт самозбереження на “нулі” підказує нашим військовим вимикати телефони. Це правильно, їх неможливо зачепити. Але з кожним кілометром від лінії фронту ситуація змінюється. 5 кілометрів – трохи можна телефонувати, а 10 кілометрів – взагалі можна. Нікого не бентежить, що радіорозвідка працює і на 10, і на 15 км, а артилерія туди також дістає”, – пояснив експерт.

Він додав, що з точки зору радіорозвідки, найголовніше – не робити точок накопичення радіопередавальних засобів, максимально розосереджуватися по території. Та закликав, зокрема не перебувати в окопі з п’ятьма радіостанціями, або у бліндажі з трьома-чотирма телефонами. Також не варто одночасно запускати 4-5 дронів, не потрібно робити це з однієї точки.