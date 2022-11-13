Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Так, протягом доби росіяни завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню на різних напярмках.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області, у період з 7 по 11 листопада, проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору РБ.
У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи, повідомили у Генштабі.
Водночас відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.
В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.
Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.
“Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки”, – зазначили у пресслужбі Генштабу.
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