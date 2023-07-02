Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Глава держави висловив вдячність за сміливість, за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають українські армійці.
Він нагадав, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер “на дні Чорного моря”.
Зеленський подякував усім морякам, усім морпіхам, усім командирам наших ВМС, артилеристам, морським авіаторам, операторам безпілотників, дякую воїнам річкової флотилії, річкових дивізіонів. Сьогодні президент нагородив найкращих, привітав курсантів Інституту Військово-Морських сил нашої Одеської морської академії. Також відвідав поранених воїнів у шпиталі. Окрім цього, залишив побажання на примірнику “Кобзаря”, який супроводжує наших воїнів у боях ще з 14-го року.
Окрім цього, глава Української держави заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Олексія Неїжпапи, а також командувача ОСУВ “Одеса” генерала Москальова, стосовно безпекової ситуації зараз, і щодо наших стратегічних завдань – для флоту, для нового напряму – флоту морських дронів – та для берегової оборони.
Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя”, – наголосив Зеленський.
- Станом на 2 липня ворог посилив корабельне угруповання у Чорному морі, на бойове чергування росіяни вивели три носії “Калібрів”.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- В Україні триває 494-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час, станом на 2 липня українські воїни ліквідували більш як 229 тисяч російських загарбників.
- У ніч з 1 на 2 липня російські загарбницькі війська здійснили чергову атаку Києва іранськими безпілотниками типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони виявлено і знищено всі ворожі цілі навколо столиці.