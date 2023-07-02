2 липня президент Володимир Зеленський перебуває в Одесі, передусім для того, щоб привітати воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України з їхнім професійним днем.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави висловив вдячність за сміливість, за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають українські армійці.

Він нагадав, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер “на дні Чорного моря”.

Зеленський подякував усім морякам, усім морпіхам, усім командирам наших ВМС, артилеристам, морським авіаторам, операторам безпілотників, дякую воїнам річкової флотилії, річкових дивізіонів. Сьогодні президент нагородив найкращих, привітав курсантів Інституту Військово-Морських сил нашої Одеської морської академії. Також відвідав поранених воїнів у шпиталі. Окрім цього, залишив побажання на примірнику “Кобзаря”, який супроводжує наших воїнів у боях ще з 14-го року.

Окрім цього, глава Української держави заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Олексія Неїжпапи, а також командувача ОСУВ “Одеса” генерала Москальова, стосовно безпекової ситуації зараз, і щодо наших стратегічних завдань – для флоту, для нового напряму – флоту морських дронів – та для берегової оборони.