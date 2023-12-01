За словами командувача, лише за останні два тижні бійці мобільних груп збили не один десяток ворожих безпілотників, серед яких були такі, з якими довелося вперше мати справу. Більшість з них були чорного кольору та зі зміненою системою вихлопу. Таким чином, противник хотів ввести в оману наші мобільні вогневі групи.

На даний час у мобільних вогневих групах на озброєнні знаходяться як великокаліберні кулемети, так і різноманітні зенітні ракетні комплекси – від радянської «Ігли» до німецьких зенітно-самохідних установок «Гепард».

До речі, «Гепарди» не пропускають жодного «Шахеда» і здатні знищувати цілі, навіть замальовані темною фарбою.